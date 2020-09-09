Главы МИД G7 осудили отравление Алексея Навального

09.09.2020, 0:12, Новости дня

Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Евросоюза – выпустили во вторник официальное заявление в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Главы МИД G7 выступили с «решительным осуждением» подтвержденного отравления Навального.

Ранее Германия проинформировала своих партнеров по «Большой семерке» о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии определили, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», разрабатываемого Россией.

«Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел назвали атаку на Навального «еще одним серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России» и «угрозой для людей, которые защищают политические и гражданские свободы». Страны «Большой семерки» призвали Россию выполнять свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнений своим гражданам.

G7 продолжает следить за тем, как «Россия реагирует на международные призывы к объяснению ужасного отравления Навального. Мы по-прежнему твердо привержены нашей поддержке демократии, верховенства закона и прав человека в России, а также укреплению нашей поддержки российского гражданского общества», – говорится в заявлении.