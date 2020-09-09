Куда пропали пассажиры из летящего в небе самолета?

09.09.2020, 6:51, Разное

В мире каждый год падают и разбиваются самолеты, гибнут люди. Авиакатастрофа Дугласа С-47 в сентябре 1944 на Аляске стоит в этом списке особняком. Если относительно самолета все предельно ясно – найдено место аварии и обломки, то судьба его экипажа и пассажиров до сих пор остается загадкой. Все они до последнего человека бесследно исчезли, причем еще в полете, еще до того как самолет упал на землю.

Пропавший Дуглас С-47

18 сентября 1944 года рано утром военно-транспортный Дуглас С-47 вылетел с военной базы в Эльмендорфе (Анкоридж, Аляска). На борту его были 3 человека экипажа, 16 военнослужащих и один гражданский. Через несколько часов Дуглас должен был приземлиться в Фэрбенксе. Солдат ждал отпуск и настроение у них было приподнятое.

В 07:42 пилот Рэй Пребстл вышел на связь и доложил, что полет проходит нормально, самолет летит на высоте 2700 метров. Это был его последний сеанс связи с землей. В расчетное время Дуглас в Фэрбенкс не прилетел. Когда по всем расчетам у него иссякло горючее, на земле поняли, что произошла трагедия.

Разбившийся самолет

Самолет искали. Несколько раз пролетели по всей трассе, но Дуглас как в воду канул. Три дня спустя один из пилотов нашел его. Разбитая машина лежала на недоступном пике высоко в горах в снегу на высоте более 3,5 тысяч метров. Чтобы попасть туда Дуглас должен был отклониться от маршрута на 95 км. и набрать лишних 500м высоты. Каким ветром машину занесло в эту точку? Тогда об этом никто не думал. Конечно, шансы выжить после аварии на такой высоте – минимальны, но каких чудес не бывает!

На базу Эльмендорф срочно прибыл альпинист с 20-летним стажем Грант Пирсон. Несколько раз он пролетел над местом трагедии, оценивая местность. На аэродроме его встретил командир авиабазы полковник Палмер. Пирсон начал было доклад, но полковник прервал его: «Скажите прямо, Вы сможете добраться до самолета?» Пирсон сказал: «Да, сэр».

Исчезнувшие трупы

Всего в сформированную группу вошли 44 человека. Самолетом их доставили к подножию горы и они начали восхождение. К середине 10 ноября они добрались до перевала и увидели самолет. Машина, как было видно, на полной скорости врезалась в скалу. Сопровождавший Гранта летчик горько произнес: «Живых там нет. В таких авариях не выживают».

Утром 11 ноября спасатели добрались до самолета. Они ждали увидеть разорванные на части тела, разбросанные вокруг машины окровавленные ошметки и залитый кровью салон. Пассажиры не имели парашютов и покинуть самолет никак не могли. Они не нашли ничего. Ни одного трупа, ни одной капли крови.

Ничего не понимая, члены группы принялись расчищать снег вокруг разбившегося Дугласа. Через 7,5 часов раскопок были найдены фуражка пилота, личные фотографии, отпускные удостоверения солдат, игральные карты, сигареты, жвачка – и ни одного трупа или фрагмента тела. На следующий день люди больше 8 часов копали как проклятые и с тем же результатом.

Внимательно осмотрели скалу: если в кабине были летчики, место столкновения должно было быть окрашено кровью. Скала была забрызгана топливом, следов крови не нашли. Пирсон приказал прекратить поиски и готовиться к возвращению.

Дело закрыто, тайна осталась

Итоговый отчет гласил, что скорее всего при столкновении все тела были выброшены из самолета и упали в трещины, а затем со склона сошла лавина и засыпала их. Руководство сделало вид, что верит этому. Никто не решился написать правду: что в момент аварии людей в Дугласе уже не было, и в скалу врезался пустой самолет.

Всех летевших тем трагическим рейсом признали погибшими. Однако на самом деле куда исчезли люди из летящего на высоте 3.000 метров самолета, так и осталось тайной.