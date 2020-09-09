Таинственный путешественник во времени из «космической трубы»

09.09.2020, 7:02, Разное

26 февраля 1918 года одна из газет Нью-Йорка поместила статью с загадочными фотоснимками.

Впрочем, и сама заметка, сопровождающая их, была не совсем обычной, в ней рассказывалось, что обнаружен труп мужчины в металлической трубе, длина которой составляла порядка 1,7 метра.

Журналисты дали этому странному «саркофагу» не менее фантастическое название – «космическая труба». Такое название для трубы было подобрано работниками пера далеко не случайно, поскольку рядом с местом происшествия обнаружен весьма удивительный предмет (смотрите фото). Это нам сегодня понятно, что он мог быть просто пультом управления или мобильным телефоном. Сто лет назад его идентифицировали, как управляющее устройство «космической трубой», в которой был обнаружен мертвый мужчина.

Кстати, этот мужчина полностью помещался в этой загадочной «трубе», поскольку имел сравнительно маленький рост. Некоторые журналисты тогда предположили даже, что это путешественник во времени, а фантастическое устройство, которое было обнаружено возле него – из будущего, отчего его невозможно идентифицировать или даже как-то понять, что оно собой представляет.

Кто был мужчина из «космической трубы» и каким образом он попал в Нью-Йорк, не установлено до сих пор. Журналисты той газеты начала прошлого века ничего не сообщают и о судьбе этого путешественника во времени, впрочем, как и какие-то подробности о его загадочном устройстве. Однако сегодня было бы интересно узнать, куда все это подевалось, ведь газетные фотографии подлинные, а журналисты в лучшем случае могут что-то преувеличить, если дело касается убийства, но никак не сочинить подобную историю «от» и «до».

Данная информация позволяет сделать два предположения:

– во-первых, путешествия во времени фиксируются в прессе периодически, достаточно вспомнить в дополнение к этому случаю шумиху в газетах Нью-Йорка насчет того, как в июне 1950 года на Таймс-Сквере был насмерть сбит машиной некий Рудольф Фетц – молодой человек в одежде XIX века. Полицейское расследование тогда показало, что при нем были также деньги, письмо, датированной 1876 годом, визитные карточки и многие другие вещи, никак не постаревшие за 74 года, словно он переместился каким-то чудом из прошлого в одно мгновение, причем появился (на свое несчастье) перед движущимся автомобилем, отчего и был сбит насмерть. Значит, такие путешествия, не смотря на всю их кажущуюся фантастику, все-таки имели место в истории человечества, а значит – в принципе возможны;

– во-вторых, власти США уже тогда быстро прибирали к рукам все «вещественные доказательства» подобных чудес, и эти доказательства терялись где-то в тайниках то ли военных ведомств, то ли секретных научных учреждений, но отчего-то не приносили никому никакой пользы – ни самим Соединенным Штатам, ни человеческому обществу в целом. К сожалению, такая порочная практика используется повсеместно в мире до сих пор, а потому истиннная картина мира для большинства людей остается закрытой книгой.