Мнение: Нашлась Колесникова
08.09.2020, 23:45, Разное
На Украину я не вернусь
Я лучше съем на границе свой паспорт…
Спешу огорчить тех, кто ожидал, что Колесникову найдут где-нибудь под Минском, с отпиленной сатрапами ЛУкашенко головой и тот получит свое "дело Гонгадзе".
Нашлась якобы задержанная вчера в Минске Колесникова на белорусско-украинской границе в районе пропускного пункта "Александровка".
ТВ Белоруссии сообщило, что Колесникова в сопровождении двух членов КС оппозиции пыталась выехать на Украину на автомобиле BMW.
Но по пути к украинской границе подельники по КС ее вытолкнули из машины и на Украину она не попала.
Примерно в 4 утра Мария Колесникова, а также два её ближайших соратника Иван Кравцов и Антон Родненков хотели покинуть Беларусь. Марию Колесникову фактически выпихнули из транспортного средства, которое продолжило движение. Сообщается, что Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны украинской стороной для разбирательства. Выяснилось, что мужчины имеют вид на жительство в Украине.
Оппозиция заявляет, что Колесникова специально порвала свой белорусский паспорт в зоне между границами двух стран, чтобы не ехать на Украину ("Никто не хочет как на Украине") и именно поэтому на Украину она не попала, так как у нее не было паспорта. Двое ее попутчиков уже на Украине, где у них есть вид на жительство. Таким образом, Колесникова сейчас на территории Белоруссии где-то в районе границы, как утверждают, без паспорта.
Лукашенко по поводу этой истории заявил, что Колесникова хотела бежать к сестре на Украину, но по дороге передумала и порвала паспорт.
Гос.ТВ Белоруссии называет информацию о задержании Колесниковой фейком, выдуманным оппозицией.
МВД Белоруссии официально отрицает свою причастность к задержанию Колесниковой.
Антон Геращенко заявляет, что белорусских оппозиционеров насильно выдворили на Украину и смелые люди с видом на жительство на Украине, на Украину уезжать вовсе не хотели.
С интересом жду продолжения этой трэш-истории.
PS. Также в Минске "нашлась" Симонян.
Что не удивительно, с учетом того, что как минимум часть новостной повестки в Белоруссии формируют приехавшие сотрудники RT подменяющие либо разбежавшихся, либо проф.непригодных работников белорусских государственных медиа.
Официально Симонян приехала вместе с пулом российских журналистов, которые брали у Лукашенко "острое интервью". Ждем.
Источник: Colonel Cassad
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