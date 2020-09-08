Центр Гамалеи отверг замечания о “нестыковках” в статье про вакцину РФ от COVID-19

08.09.2020, 23:45, Разное



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«НИЦЭМ им. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам», – говорится в заявлении с российской стороны, текст которого приводит портал N+1.

На нестыковки указали авторы открытого письма, опубликованного на сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на борьбе с лженауками. Так, например, на графиках динамики антител помимо прочих значений совпали паттерны за 21 и 28 дни в двух подгруппах добровольцев.

«Хотя мы понимаем, что в этом случае исследуемая величина является дискретной <…> нам, на основе простых вероятностных оценок, все же кажется, что факт совпадения такого количества точек между разными экспериментами весьма маловероятен», – говорится в открытом письме ученых.

Результаты двух первых фаз испытания вакцины “Спутник V” были опубликованы 4 сентября. Отмечалось, что за время наблюдения (42 дня) оба типа вакцины показали себя безопасными, тяжелых побочных эффектов зафиксировано не было. Самым распространенным нежелательным действием вакцины была боль в месте введения (52%), далее следовали повышение температуры (50%), головная боль (42%), слабость (28%). Ученые указывают, что такие побочные эффекты характерны для вакцин, в которых применяется аденовирусный вектор.

Насколько препарат эффективен в реальной жизни, покажет уже запланированное исследование фазы 3.