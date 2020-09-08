Полиция Киева разыскивает свидетелей избиения Балуха

08.09.2020, 23:20, Новости дня

Полицейские разыскивают свидетелей нападения на бывшего российского политзаключенного, 49-летнего Владимира Балуха. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе полиции Киева на своей странице в Facebook.

“В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Балух накануне в компании 10–15 человек отдыхал в одном из заведений на территории киевского парка культуры и отдыха “Гидропарк”. В последний раз его видели около полуночи”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что ранее установили несколько свидетелей и нашли сумку потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

“Поисковые и следственные действия продолжаются. Вместе с тем, полицейские призывают граждан, которые были в компании с Балухом, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровское управление полиции”, – сообщили в ведомстве.

Поліцейські розшукують свідків побиття Володимира Балуха На цей час правоохоронці виявили сумку з особистими речами… Posted by Поліція Києва on Teisipäev, 8. September 2020

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.