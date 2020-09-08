Политика: Новыми лидерами РФ становятся женщины

08.09.2020, 23:08, Новости дня

В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила.

Суперфиналистов третьего сезона конкурса «Лидеры РФ – 2020», во вторник поздравил президент Владимир Путин. «Грамотные управленцы, где бы они ни работали – они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей», – сообщил в своем обращении к суперфиналистам президент. – «Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях».

Конкурс профессионалов-управленцев «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента. В общей сложности с 2017 года в состязании приняли участие больше полумиллиона человек. Пятеро конкурсантов заняли позиции федеральных министров, двое избраны главами регионов – губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Ямала Дмитрий Артюхов.

Как отмечают эксперты, с каждым сезоном растет число желающих использовать конкурс в качестве дополнительного «социального лифта», чтобы открыть для себя новые карьерные перспективы на госслужбе или в крупном бизнесе. Если в 2017-м в конкурсе участвовало 199 тысяч человек, то в этом году – 233 тысячи. При этом среди конкурсантов год от года растет доля женщин.

В прошлом году, по завершении очередного сезона, наставник конкурса – первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко выразил пожелание: «Очень рассчитываем, что побольше девчонок будет в очередном сезоне конкурса». Так и оказалось. До суперфинала дошло 58 конкурсанток. Это 19% от общего числа участников, на 6% больше, чем в прошлом сезоне, рассказал руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Выступая перед участниками, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что число женщин-финалисток растет, но их все равно слишком мало. «Это больше, чем в прошлые годы, уже почти 20%, но есть к чему стремиться. Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно задействовать больше женщин для поиска эффективных ответов на вызовы современности. Мир устал от брутальной мужской политики, поэтому сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, склонных к дипломатии в принятии решении», – считает она.

О том, что РФ требуется все больше женщин с лидерскими качествами сообщил в своей речи и президент. Путин подчеркнул: «Включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу – это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые».

Губернатор Новгородской области, тоже наставник конкурса Андрей Никитин в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в области уже многие ключевые посты занимают женщины – их роль в управлении регионом становится все более значимой. «Я не считаю правильным делить управленцев по полу, – подчеркнул он. – Человек либо эффективен на этой позиции, либо нет.

Но каждый руководитель должен бороться с понятием «стеклянный потолок» – когда основную работу делают женщины, а начальниками становятся исключительно мужчины».

Суперфиналистка конкурса из Пензы Мария Львова-Белова – пример женщины, которая выполняет огромный объем работы. Она – исполнительный директор некоммерческой организации «Квартал Луи», сопровождающей в учебе и работе более 600 молодых людей с инвалидностью. При этом у самой конкурсантки 17 детей, четверо из которых – приемные, а еще восемь – дети с инвалидностью под опекой.

«На «Лидеры России» я пришла не столько за победой, сколько за возможностью личного развития, за новыми знаниями и компетенциями. Я благодарна проекту за тот багаж знаний, который теперь у меня есть», – сказала газете ВЗГЛЯД Львова-Белова. Она добавила, что на площадке «Лидеров» она смогла обменяться опытом с множеством коллег – создателей социальных проектов.

Победители предыдущих сезонов отмечают – средний уровень подготовки претендентов растет, а вариантов для приложения их управленческих навыков по итогам конкурса становится все больше.

«Перед участием в конкурсе я находилась в декретном отпуске и вовсе не планировала карьерных взлетов, – поделилась с газетой ВЗГЛЯД Вероника Прищепа из Подмосковья, победительница конкурсов 2017 и 2018 годов. – Но я решила попробовать силы. Этот опыт помог мне проснуться как профессионалу».

Сейчас Прищепа присутствовала на суперфинале уже в качестве координатора – она принимала участие в оценке конкурсантов и поддерживала их своим примером. Наставником Вероники в свое время был глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, нынешний премьер-министр.

Мишустин приехал поддержать и суперфиналистов и в этот раз. Представляя свою подопечную – Веронику Прищепу – премьер отметил: «Она стала одним из идеологов уникального проекта – лаборатории, где тестируют перед запуском все новые онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы, чтобы они были понятными, удобными для людей, для бизнеса».

Главная награда, которой традиционно удостаиваются победители (100 суперфиналистов из 300 финалистов) – это год карьерных консультаций, получаемых от государственных деятелей и от топ-менеджеров крупнейших компаний. В этом году команда наставников, как и в прошлые года, оказалась «звездной». Так, например, наставником одного из будущих победителей в номинации «Здравоохранение» станут министр здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «На тренерской работе» в номинации «Наука» – министр высшего образования Валерий Фальков, а среди менторов по направлению «Финансы и технологии» – руководитель Сбербанка Герман Греф.

Среди 96 наставников этого года оказалась и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД она упомянула о своем давнем желании, – чтобы конкурс помог остановить массовый отъезд талантливых людей в Москву, помог развивать карьеру у себя в регионе.

«Изучая истории многих конкурсантов, я заметила, что у них есть такая боль – они создают у себя в глубинке перспективные компании, но затем начинается отток перспективных сотрудников в столицу или за рубеж. Поэтому я предложу своим подопечным найти в своем регионе, помимо конкретно своей сферы деятельности, какой-то проект, которым можно было бы увлечь молодежь, – рассказала Памфилова. – Нужно находить потенциал, предлагать идеи, выходить на губернатора, вести за собой. Тогда никому не захочется уезжать в Москву Пусть их собственный город станет для них лучшим местом на Земле».

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