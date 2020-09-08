Сенаторы призвали Трампа продлить срок действия договора об СНВ

08.09.2020, 22:50, Новости дня

Сенаторы-демократы Дайан Файнстайн, Крис Ван Холлен и республиканцы Рэнд Пол и Сьюзан Коллинз направили во вторник письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали его незамедлительно продлить срок действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) еще на пять лет.

Срок действия нынешнего договора истекает в феврале 2021 года, если не будут приняты меры по его продлению или замене его новым соглашением.

«Если будет допущено истечение срока действия нового договора СНВ в феврале, то это будет иметь опасный и дестабилизирующий эффект. Утрата обширного и эффективного режима проверки в рамках СНВ создаст большую неопределенность в отношении нынешних и будущих планов, намерений и возможностей России в сфере ядерных вооружений. По мере того, как прозрачность между нашими системами ядерных сил уменьшается, это может подорвать фундаментальные предпосылки взаимного сдерживания и увеличить риски ядерных кризисов, подобных тем, которые мы пережили во время «холодной войны», таких, как кубинский ракетный кризис», – говорится в послании сенаторов.

«Поэтому, господин президент, мы настоятельно призываем вас использовать свои полномочия для продления нового договора об СНВ на пять лет и не дать нам вернуться во времена дестабилизирующего соперничества в сфере ядерных вооружений», – заявили сенаторы.