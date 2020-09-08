Лукашенко поддержал развитие многопартийности в Белоруссии

08.09.2020, 22:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал развитие многопартийной системы в стране, об этом он рассказал в интервью российским журналистам, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«[Президент Белоруссии Александр Лукашенко] говорит (…), нужно заниматься вопросом партийного строительства, чтобы была нормальная многопартийная система. Среди этих партий должны быть оппозиционные», – передает слова Бабаяна РИА «Новости».

Лукашенко заявлял, что стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия. По его словам, за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.