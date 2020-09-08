Народный артист Юрий Назаров попал в реанимацию

08.09.2020, 22:48, Новости дня

Народный артист России Юрий Назаров в возрасте 83 лет попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Медики отказываются предоставлять информацию о здоровье актера, сообщила дочь артиста Василиса Назарова изданию StarHit.

«Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный. Как говорит мама. Хотя мама все забывает», – сказала Назарова.

Дочь артиста пояснила, что из-за отсутствия информации ее семья не понимает, нужно ли Юрию Назарову ложиться в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.

Напомним, внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико констатировал сезонное повышение заболеваемости вирусными инфекциями.

За минувшие сутки в России выявлено 5099 новых случаев заболевания COVID-19, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 35 тыс. случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.