Ефремова предложили оставить в хозотряде московского СИЗО

08.09.2020, 22:48, Новости дня

Осужденный на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов после вступления приговора в законную силу может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Ввиду назначения наказания в виде колонии общего режима, вероятнее всего Ефремов этапирован будет в одно из учреждений ФСИН Московской области, в Москве нет колоний общего режима, только колония-поселение в Зеленограде. Однако при нынешних обстоятельствах, если Михаил Олегович не будет иметь взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, существует возможность оставить отбывать его в хозотряде СИЗО-5», – приводит слова Мельникова ТАСС.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В прошлый четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.