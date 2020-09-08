Мнение: Эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ

08.09.2020, 22:24, Разное

"Джокер ДНР" выложил эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Точные координаты опорных пунктов ВСУ в полосе бригады, схемы огня и ориентиры.

(с) "Джокер ДНР" передает благодарность начальнику разведки 36-й бригады морской пехоты ВСУ за предоставленные документы.

Можно отметить, что 36-я бригада уже не первый месяц информационно протекает, ибо хакеры и донецкие спецслужбы совсем обнаглели, ибо тащат не только документы с компьютеров, но даже фотографируют в штабе бригады. Чем там занимается украинская контрразведка, решительно непонятно.

PS. И еще касательно истории с подрывом наших на минах с неделю назад.

Знакомый из корпуса говорит о 6 200х и 15 300х при двойном подрыве на минах поставленных "Альфой" СБУ. Группа зашла за наш опорник, поставила управляемые мины, сначала одна группа подорвалась, затем вторая. Схожая история была в 2019-м году в районе села Сосновское, когда "Альфа" заходила за опорник ВСН и ставила в тылу радиуправляемые мины, на которых потом происходили подрывы. В декабре 2019 года у них случилась "тимчасова негоразда" под Старой Ласпой, когда на минах погибли 2 полковника "Альфы" СБУ https://colonelcassad.livejournal.com/5474132.html (там же есть видео подрыва солдат ДНР в мае 2019-го года и личные данные участников ДРГ). Так что несмотря на разговоры о перемирии, война, в том числе и минная, вполне себе идет.

PS2. Касательно отвода ВСУ из районов, по которым грозился ударить Пушилин (тут стоит помнить, что Пушилин на деле не имеет никакого отношения к ведению военных операций), то фактических данных свидетельствующих об отводе ВСУ из этого района нет.