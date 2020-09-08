Больше не толстяк: у полных детей появился шанс в виде… пробиотиков

08.09.2020, 22:20, Разное

Ученые предполагают, что одно из решений проблемы детского ожирения – поддержание здоровья кишечника. Согласно новым данным, сочетание низкокалорийной диеты с применением бактерий-пробиотиков Bifidobacterium breve помогает детям и подросткам худеть. Доклад о новом исследовании прозвучал на 22-м Европейском эндокринологическом конгрессе.

Согласно ВОЗ, в 2016 году во всем мире около 340 миллионов детей и подростков страдали от лишнего веса и ожирения. Ожирение увеличивает риск многих болезней в дальнейшей жизни.

Бифодобактерии – одни из наиболее известных бактерий-пробиотиков. Они в норме живут в кишечнике человека. Установлено, что они могут защищать организм от патогенных бактерий, участвуют в регулировании действия иммунной системы, помогают переваривать пищу. Штамм, который использовали ученые в этот раз (Bifidobacterium breve) может вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, способные поддерживать здоровье кишечника, участвуют в регулировании аппетита и массы тела.

В новом исследовании приняли участие 100 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. У всех участников было ожирение, развилась резистентность тканей к инсулину. При этом состоянии глюкоза под действием инсулина хуже попадает в ткани, уровень сахара в крови повышается. Со временем эта проблема может перерастать в сахарный диабет 2 типа.

Все дети, которые участвовали в исследовании, получали средиземноморскую диету. Их разделили на две группы: одна получала пробиотики, вторая – плацебо. К концу исследования у детей из обеих групп наблюдались снижение индекса массы тела, уменьшение окружности талии, нормализация артериального давления. У них стала меньше резистентность тканей к инсулину, стала более здоровой микробиота кишечника.

У участников исследования, которые получали пробиотики, успехи были более выразительными: в среднем они сильнее похудели, обмен глюкозы нормализовался в большей степени. Ученые сообщили, что эффект пробиотиков сохранялся в течение нескольких недель после того, как дети переставали их принимать.

Ученые считают, что исследование утверждает о том, что пробиотики могут увеличить эффективность стандартных средств борьбы с ожирением. Далее они собираются выяснить, какие именно пациенты могут получить наибольшую пользу от пробиотиков.