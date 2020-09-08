Джулиан Ассанж получил премию Союза журналистов России

08.09.2020, 22:08, Новости дня

Союз журналистов РФ присудил премию «Солидарность» основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, находящемуся под стражей в Лондоне.

«8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни», –

сказал глава Союза Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу – настоящему борцу за свободу слова», – подчеркнул глава СЖР.

По словам Соловьева, Ассанж в курсе награждения и уже попросил передать денежную часть премии в пользу семей погибших журналистов.

Напомним, в случае экстрадиции в США Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь.

Ранее заместитель председателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель призвала Великобританию прекратить процедуры по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. В ОБСЕ также призвали не экстрадировать журналиста. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

Защита Ассанжа пытается добиться для него политического убежища во Франции.