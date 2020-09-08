 

Минфин Украины продал государственных облигаций на 987 млн ​​грн

08.09.2020, 22:00, Новости дня

8 сентября на аукционах  по размещению облигаций внутреннего государственного займа  Министерство финансов Украины предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения один и три года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Facebook.

“От размещения гривневых однолетних ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, от трехлетних – 656 млн грн. Средневзвешенная доходность однолетних облигаций  составила 9,28%, по трехлетним – 10,46%”, – отмечено в сообщении.

По итогам аукционов в госбюджет Украины привлечено в эквиваленте 987 млн грн.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3224242320977806

В первой половине августа Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 4,9 млрд грн и $189,8 млн.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко вспомнил о школьной банде и лекциях по атеизму

20.07 / В Мытищах обнаружили чернику с цезием

16.07 / Эксперт назвал потенциальных претендентов на получение «полярного гектара»

21.08 / ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

28.08 / NBC – раз плюнуть — ученые признали за коронавирусом способность заражать и на «безопасной дистанции»

20.08 / Трамп в четверг обсуждает с иракским премьер-министром проблемы безопасности

11.08 / Беларусь: в ходе протестов в понедельник задержано более 2000 человек

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

29.08 / Умер народный артист СССР Владимир Андреев

28.06 / В Украине составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска