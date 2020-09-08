Саакашвили рассказал, пойдет ли Ясько в мэры

08.09.2020, 22:00, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Ясько не демонстрировала желания участвовать в выборах мэра Киева. Такое мнение в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман высказал экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

“Не знаю, [пойдет ли Ясько на выборы]. Спросите у нее. Что-то у меня нет информации, что она так уж рвется туда… Но лучше спросите у нее”, – ответил он на вопрос, пойдет ли Ясько в мэры Киева.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

6 сентября Саакашвили опубликовал в Facebook фотографию с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и Елизаветой Ясько, отметив, что обсуждал с ними предстоящие местные выборы. Эта фото породило слухи о возможном участии собеседников в выборах. Саакашвили заверил, что эти предположения не имеют под собой никаких оснований.