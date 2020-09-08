 

Исследование 10 млн звездных систем не помогло астрономам обнаружить в них инопланетные технологии

08.09.2020, 21:53, Разное

Астрономы с помощью телескопа MWA решили провести исследование 10 млн звездных систем в попытке найти внеземную жизнь. Масштабная работа не помогла специалистам обнаружить на них признаки возможных инопланетных технологий.
Эксперты поставили себе цель изучить вероятность внеземной жизни намного шире, чем это осуществлялось раньше. Они занимались поиском признаков мощных радиоизлучений, поскольку с помощью техносигнатуры можно обнаружить разумные источники. В рамках исследования велись наблюдения за космическим пространством рядом с созвездием Vela, содержащего 195 звезд. Как оказалось, эта часть Вселенной не позволяет уловить следы других цивилизаций даже, если бы они были.

По словам доктора Ченоа Тремблея из CSIRO, телескоп MWA является уникальным прибором, имеющим чрезвычайно широкое поле зрения, благодаря которому астрономы получили возможность наблюдать одновременно за миллионами светил. В Кертинском университете при ICRAR эксперты не были удивлены отсутствию результатов исследования. По мнению профессора Стивена Тингея, попытки отыскать разумную жизнь в космосе аналогичны стараниям найти признаки цивилизации в глубинах океанов на Земле.



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