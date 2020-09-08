Защита Ефремова обжаловала приговор суда

08.09.2020, 21:48, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за гибель человека в ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что защита обжаловала приговор суда.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», – цитирует ТАСС Пашаева.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.