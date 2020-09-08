 

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

08.09.2020, 21:48, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за гибель человека в ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что защита обжаловала приговор суда.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», – цитирует ТАСС Пашаева.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В мире: Отношения РФ и Японии ждет эпоха застоя

26.06 / «Российских хакеров» обвинили в атаках на американские фирмы

20.08 / В Италии поезд без машиниста отправился в путь и сошел с рельсов

04.07 / Mercedes-Benz закроет завод по производству Smart

04.09 / Против Кличко начата масштабная грязная кампания – Комитет избирателей Украины

28.06 / Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

12.07 / В российских школах установят систему блокировки опасного контента

19.08 / В Кремле отреагировали на происходящее в Мали

30.07 / Киев не исключил запроса на экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

05.08 / У берегов Калифорнии найдены останки 8 погибших морпехов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска