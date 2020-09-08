Роскосмос опроверг отказ НАСА покупать место для полета на МКС

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08.09.2020, 21:48, Новости дня

Госкорпорация «Роскосмос» опровергла отказ НАСА приобретать одно место для отправки астронавта на МКС на российском корабле «Союз» весной 2021 года.

«Это не так. В @roscosmos скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на #МКС , готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после утверждения их состава генеральным директором [госкорпорации]», – говорится в Twitter Роскосмоса.

Ранее появились сообщения об отказе НАСА приобретать место на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС весной 2021 года.

Напомним, в мае директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что ведомство близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу приобретения места на российском космическом корабле «Союз», который должен быть запущен к МКС в октябре.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на корабле «Союз МС-18» на МКС весной 2021 года.



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