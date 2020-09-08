Из природных компонентов был создан эффективный кровоостанавливающий материал

08.09.2020, 21:30, Новости дня

Химикам из РХТУ имени Д. И. Менделеева удалось синтезировать новый материал на основе биополимеров хитозана, альгината, которые выделяются из водорослей и панцирей ракообразных, и наночастиц серебра.

По словам специалистов, созданный ими материал способен эффективно купировать кровотечения. Кроме этого, он обладает выраженной антибактериальной активностью. Российскими исследователями был предложен материал из трех составляющих – альгината, хитозана и наночастиц серебра.

Как утверждают ученые, хитозан способствует связыванию компонентов крови и заживлению ран, а также обладает антибактериальным эффектом. Кроме этого, наночастицы серебра придают гелю дополнительный антибактериальный эффект.