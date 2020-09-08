Судья пригрозила выдворить Ассанжа со слушаний о его экстрадиции в США

08.09.2020, 21:25, Новости дня

Судья предупредила основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, что его выдворят из зала суда, если он продолжит прерывать заседания.

Во вторник слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пришлось ненадолго прервать после того, как Ассанж гневным возгласом отреагировал на слова Джеймса Льюиса, представляющего интересы правительства США. Льюис сказал свидетелю, что экстрадиция грозит Ассанжу из-за публикации имен информаторов, а не из-за утечки секретных документов.

Судья Ванесса Барайтсер предупредила Ассанжа, что он не должен высказываться, даже если услышит то, с чем несогласен.

«Если вы прервете заседание и помешаете свидетелю, который должным образом дает свои показания, то я могу продолжить без вас, – сказала она. – Разумеется, мне бы не хотелось этого делать. Поэтому я делаю вам предупреждение».

Власти США обвиняют 49-летнего Ассанжа в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с публикацией конфиденциальных документов на сайте WikiLeaks в 2010-2011 годах.

Во вторник суд заслушал показания Клайва Стаффорда Смита, основателя лондонской благотворительной организации Reprieve, который утверждает, что разоблачения Wikileaks сыграли важную роль в оспаривании незаконных ударов с использованием дронов и тайного помещения подозреваемых под стражу.