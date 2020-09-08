 

США поздравили Таджикистан с Днем незавимости

08.09.2020, 21:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Таджикистан с 29-й годовщиной обретения независимости.

«За прошедшие три десятилетия мы построили прочные партнерские отношения, что способствовало достижению нашей общей цели – безопасности и суверенитета Таджикистана, – заявил Помпео. – Мы надеемся на продолжение сотрудничества в будущем, в том числе в формате C 5 + 1, чтобы наращивать глобальную торговлю и инвестиции, укреплять региональную безопасность, повышать эффективность демократических институтов, обеспечивать верховенство закона и соблюдение прав человека».

«Соединенные Штаты по-прежнему инвестируют в будущую стабильность и процветание Таджикистана и его народа, и мы надеемся на расширение нашего партнерства в предстоящие годы», – резюмировал госсекретарь.



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