В гибели китов у берегов Норвегии нашли след НАТО

08.09.2020, 21:23, Разное

Массовая гибель китов у берегов Норвегии могла стать следствием военно-морских учений НАТО, которые проходили в этом районе. “Мощные военные санары, гидроаккустические станции, излучения – очень серьезно могут этих животных беспокоить, пугать и даже болевые ощущения вызывать”, – цитирует “Царьград” руководителя Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслава Алексеева.

Эксперт отметил, что максимум заботы об окружающем мире, на который обычно идут военные – они следят за отсутствием химического загрязнения в районе своих маневров. Более тонкого подхода, в частности – учета местоположения китов в тот или иной момент, от них ждать не стоит.