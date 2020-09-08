Скандалы: Журналисты разоблачили вброс о российском летчике в Ливии

08.09.2020, 21:20, Разное

Появившееся во вторник, 8 сентября, в соцсетях видео с якобы сбитым в Ливии российским пилотом — либо фейк, либо неправильно интерпретированная запись летного упражнения, заявили журналисты интернет-издания «Накануне.ru»

Видеозапись, на которой неизвестный русскоговорящий человек рассказывает, что его самолёт был сбит, опубликована в телеграм-канале Fighterbomber. В кадре можно увидеть лежащий посреди пустыни парашют и обмундирование лётчика. По словам героя видеозаписи, он находится в 45 километрах от некого аэродрома. Лётчик выражает опасение, что совсем скоро его настигнет «враг». Кто именно является врагом, остаётся неизвестным. В самом конце видеоролика за пилотом прилетает вертолёт характерной для ЛНА (Ливийской национальной армии) расцветки.

Видеозапись тиражируют СМИ и социальные сети, утверждая, что видеоролик якобы доказывает присутствие российских военных в Ливии. Русская речь и вертолёт служат в этой версии доказательствами.

Однако «Накануне.ru» усомнилось в этом предположении и провело детальный разбор. Пилот не говорит, где и когда его самолёт был сбит. Местонахождение лётчика определить невозможно.

Из видеоролика понятно, что «враг» находится недалеко. Можно сделать вывод, что самолёт упал на линии соприкосновения. Вполне вероятно, что лётчик может находиться на территории противника. Однако никаких сообщений о сбитом на ливийской территории самолёте не поступало. Как нет и фотографий борта. На кадрах даже не видно дыма, который должен был идти от упавшего самолёта. Нет на видеозаписи и обломков, которые, так или иначе, должны остаться от истребителя, который якобы находится на расстоянии 200-300 метров.

Распознать говорящего не представляется возможным из-за того, что на его лицо при монтаже наложен чёрный прямоугольник. Под «маской» может быть человек абсолютно любой национальности. А полностью закрытое лицо позволяет наложить на видеоряд любую аудиозапись.

Авторы телеграм-канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL уверены, что видеоролик был снят во время учений.

«Что произошло? Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота», — предполагают авторы REVERSESIDEOFTHEMEDAL

Они пояснили, что в ходе учений лётчика высаживают на точку, он расправляет парашют и ждёт обнаружения.

«Военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм. Вот выражение час жду и отсутствие дыма, выдало хорошего актёра», — пишет телеграм-канал.

К тому же если бы пилота сбили по-настоящему, он должен был бы уйти максимально далеко от места крушения. Но из видеоролика ясно, что, несмотря на опасность быть найденным «врагом», пилот остаётся на месте.