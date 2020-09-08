Песков назвал «уткой» откровения экс-адвоката Трампа о Путине

08.09.2020, 21:08, Новости дня

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн написал в своей книге, что президент США Дональд Трамп якобы называл президента РФ Владимира Путина «царем» и считал его примером для себя. В Кремле назвали эти заявления «уткой».

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.

Коэн в своей книге утверждает, что Трамп якобы называл российского президента царем и богатейшим человеком в мире. «Путин не президент России. Он правитель. … Он царь. Он может делать, что хочет», – пишет Коэн, якобы передавая слова Трампа в опубликованной во вторник книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Коэн – «посрамивший свою честь уголовник», который лишен лицензии адвоката.

Напомним, в июне в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в которой Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Племянница президента США Мэри Трамп, в свою очередь, тоже написала книгу о Дональде Трампе, в которой называла его «социопатом».