Египетская авиакомпания возобновит полеты в Москву

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08.09.2020, 21:08, Новости дня

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir возобновляет полеты в Москву с 17 сентября. Кроме того, «Аэрофлот» запускает три рейса в неделю в Каир с 9 сентября, уже открыта продажа билетов, сообщили во вторник в компании.

«Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета. На сайте компании запущена продажа билетов», – передает ТАСС сообщение EgyptAir.

Отмечается, что летящие «Аэрофлотом» на родину россияне могут сделать тесты по прибытии в Россию в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».

Кроме того, как сообщила Росавиация, российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября, передает РИА «Новости».

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю, Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю, Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю», – говорится в сообщении.

Ранее национальная авиакомпания Марокко объявила, что в страну будут допускать граждан других государств, которым не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании.

Кроме того, Греция с 7 сентября на две недели открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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