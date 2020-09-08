Большинство людей не знает об этих симптомах гинекологического рака

08.09.2020, 21:00, Разное



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Сентябрь – Месяц осведомленности о гинекологическом раке. На злокачественные опухоли женских половых органов приходится около 12% новых случаев рака. Тем не менее знания женщин об этой группе болезней остаются сравнительно слабыми.

78% участников небольшого опроса не смогли назвать пять разных видов гинекологического рака, 86% не знали симптомов этих болезней. В этом материале мы ответим именно на эти вопросы: каким бывает гинекологический рак и каковы его признаки.

Понятие «гинекологический рак» объединяет опухоли пяти различных локализаций: шейки матки, яичника, матки (эндометрия), влагалища и вульвы. При этих болезнях ранний диагноз может спасать жизнь. Даже в богатых странах диагностика многих женских опухолей запаздывает из-за неспецифичности их симптомов и плохой осведомленности о них.

Читая о симптомах гинекологического рака, важно помнить, что их наличие – не всегда признак рака. С другой стороны, рак может длительное время бессимптомно или проявляться более другими, более редкими, симптомами. Обнаружение каких-либо из перечисленных ниже признаков – повод безотлагательно проконсультироваться с врачом.

Симптомы рака влагалища

На ранних стадиях, кода опухоль не выходит за пределы слизистой оболочки, болезнь может протекать бессимптомно. Когда рак становится инвазивным (проникает в соседние ткани) и его размер увеличивается, могут появляться следующие симптомы:

патологические кровянистые выделения (часто после секса);

ненормальные выделения из влагалища (не кровянистые);

появление образования (уплотнения) в стенке влагалища, которое можно нащупать;

боль во время секса.

Далее опухоль начитает метастазировать в лимфоузлы и близлежащие ткани. Это может сопровождаться следующими симптомами:

болезненное мочеиспускание;

запор;

боль в нижней части живота;

отеки ног.

Симптомы рака шейки матки

Эта опухоль тоже часто не проявляет себя на ранних стадиях. О ней могут говорить следующие признаки:

кровяные выделения или пятна крови на белье в дни, когда не должно быть менструации;

слишком длительное и сильное менструальное кровотечение;

кровотечение после полового контакта;

усиление выделений из влагалища;

боль во время полового акта;

вагинальное кровотечение после менопаузы;

необъяснимая боль в спине или в области таза.

После метастазирования могут появляться отеки ног, нарушения работы кишечника и кровь в моче.

Симптомы рака матки (эндометрия)

Онкологи указывают, что у этой опухоли может быть ограниченное количество симптомов. Наиболее характерные проявления рака эндометрия связаны с аномальным кровотечением (оно встречается почти в 90% случаев). Это могут быть кровотечение между месячными, меноррагия (ненормально сильные или продолжительные месячные), кровянистые выделения, пятна крови на белье. В некоторых случаях симптомом рака эндометрия могут быть и некровянистые выделения.

На более поздних стадиях рака могут появиться боль в области таза, ощущение уплотнения при ощупывании низа живота, необъяснимая потеря веса.

Симптомы рака яичника

Этот вид рака особенно сложно опознать на ранних стадиях. Его симптомы могут казаться женщинам признаками других проблем. Вот основные признаки болезни:

вздутие живота;

боль;

ощущение переполненности после еды;

частые мочеиспускания;

неотложное желание сходить в туалет по малой нужде.

Также болезнь может сопровождаться, слабостью, изжогой, болью в спине, болью во время секса, запором, менструальными нарушениями.

Симптомы рака вульвы

Злокачественные опухоли наружных половых органов (вульвы) могут проявляться следующим образом:

уплотнение или разрастание на вульве или в области паха (это может быть увеличенный лимфоузел);

пятно необычного цвета на слизистой вульвы;

продолжительные зуд, боль или ощущение жжения;

болезненное мочеиспускание;

кровотечение или кровянистые выделения не во время месячных;

язвочка, которая не затягивается более 1 месяца;

изменения в присутствующих родинках (может быть признаком меланомы);

появление образований, похожих на бородавки.

Все описанные выше симптомы – повод насторожиться и пройти консультацию у специалиста. Осторожность не бывает излишней и зачастую может спасти жизнь.