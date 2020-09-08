“Трусами трясти я не готова”: Самбурская объяснила отказ от возможного интервью с Собчак

08.09.2020, 20:53, Разное

Популярная актриса Настасья Самбурская с разделе Stories своего микроблога в Instagram пообщалась со своими подписчиками, ответив на ряд их вопросов. В частности, знаменитость прокомментировала свое отношение к возможному интервью с ведущей Ксений Собчак.

Беседа красавицы с фолловерами происходила в рамках опроса в интерактивном формате “Задайте мне вопрос”. Так, кто-то из подписчиков призвал Настасью Самбурскую дать интервью Ксении Собчак. Отвечая на предложение, хозяйка аккаунта ответила, что считает упомянутую ведущую “классной”. При этом она не изъявила желания сходить на подобную встречу, аргументируя позицию отсутствием в своей биографии значимых достижений, которые бы стоило обсуждать на таком уровне. Также телезвезда предложила к просмотру пару своих ранних интервью, чтобы любители её таланта смогли узнать ряд фактов из её жизни. “А трусами трясти перед аудиторией я не готова”, – иронично добавила артистка.



Стоит отметить, что общение Настасьи Самбурской с поклонниками происходило в очень “свободном” формате, в буквальном смысле, “без табу”. Знаменитость ответила на вопросы, касающиеся не только тривиальных тем, но и сугубо личных пристрастий и даже сексуальных предпочтений. При этом красотка продемонстрировала у себя и приверженность к весьма философскому подходу. В частности, на вопрос о том, в чем заключается смысл жизни, актриса ответила: “Быть счастливым!”.