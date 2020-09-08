 

Париж отложил встречу глав МИД и Минобороны РФ и Франции

08.09.2020, 20:48, Новости дня

Париж отложил запланированную на 14 сентября встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Франции, сообщило агентство France-Presse.

«В свете текущей ситуации и в итоге обменов мнениями с российской стороной, проведение заседания франко- российского Совета сотрудничества по безопасности перенесено на более поздний срок», – привело агентство слова официального представителя МИД Франции Аньес фон дер Мюль, передает ТАСС.

Отмечается, что о проведении такого заседания в Париже МИД Франции объявил 23 июля. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что такая встреча прорабатывается, однако на тот момент ее дата не была определена.

Ранее сообщалось, что встреча политических советников «нормандского формата», которая должна была пройти в Париже 28 августа, отменена.



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