 

В Эстонии заменили штраф за превышение скорости стоянием на обочине

08.09.2020, 20:48, Новости дня

С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут. Прежде чем внести изменения в ПДД, власти Эстонии опробовали новый метод.

«Успокоительная остановка» грозит лихачам, превысившим лимит скорости на 20 километров в час и больше. Альтернатива – штраф в размере не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час). Останавливаться нарушители будут на обочине или в специально отведенных местах у края дороги, информирует «ЕвроПульс».

С осени прошлого года сотрудники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф «успокоительной остановкой» и исследовали, какой вид наказания эффективнее.

Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет

05.07 / “Зенит” выигрывает у “Краснодара” после первого тайма

18.07 / Independent – Елизавета II посвятила в рыцари собравшего почти 33 млн фунтов для врачей ветерана

06.07 / Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

06.07 / Названы курорты РФ с самым теплым морем

22.07 / Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений

11.07 / Бывшие жены добились ареста активов Вайнштейна на 6 млн долларов

06.07 / В атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

28.06 / В нелегальной вырубке леса на 1,2 млн грн подозревают шесть человек во главе с чиновником лесхоза

27.08 / Эксперт: Властям Ростовской области удалось расширить объемы социальной помощи в условиях пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска