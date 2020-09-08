В Эстонии заменили штраф за превышение скорости стоянием на обочине

08.09.2020, 20:48, Новости дня

С 1 декабря в Эстонии у превышающих скорость водителей появится выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут. Прежде чем внести изменения в ПДД, власти Эстонии опробовали новый метод.

«Успокоительная остановка» грозит лихачам, превысившим лимит скорости на 20 километров в час и больше. Альтернатива – штраф в размере не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час). Останавливаться нарушители будут на обочине или в специально отведенных местах у края дороги, информирует «ЕвроПульс».

С осени прошлого года сотрудники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф «успокоительной остановкой» и исследовали, какой вид наказания эффективнее.

Оказалось, что штраф за превышение скорости воспринимается водителями как очередной счет, при этом они продолжают считать себя законопослушными гражданами. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он скорее будет испытывать стыд, раздражение и постарается больше не нарушать правила.