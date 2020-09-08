Мнение: Сколько денег уходит в офшоры, резервный юань и последствия отказа от СП-2

08.09.2020, 20:45, Разное

1. В комментариях написали, что согласны с низкой оценкой качества российской элиты в швейцарском рейтинге, так как из России деньги выводятся в офшоры. Но позвольте, есть ли в мире хотя бы одна страна, из которой деньги не выводятся? Вот карта, которая шокирует многих. По данным агентства Блумберг, Россия теряет из-за офшоров всего лишь 5% от общей суммы налога на прибыль:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-deneg-teriaiut-rossiia-i-drugie-strany-izza-vyvoda-pribyli-v-ofshory-5f54d4aac84c033ffd068f85

Для сравнения, США теряют в офшорах 17%, Франция – 22%, Великобритания – 25%, Германия – 26%. При этом, согласно последним данным за 2016-2017 год, офшорные потери США и Британии росли, а России – падали.

Нам остаётся только выбрать между двумя возможными выводами: либо качество элиты не столь уж сильно зависит от вывода денег в офшоры, либо российская элита в разы качественнее и честнее западных элит.

2. Ещё совсем недавно, когда речь заходила о дедолларизации, американские аналитики наперебой перечисляли причины, по которым китайский юань долго не сможет стать мировой валютой, а доллар так и будет продолжать доминировать.

Теперь даже в США начали осознавать, что мир меняется. Эксперты уже открыто говорят, что юань скоро займёт важное место среди главных резервных валют:

https://lenta.ru/news/2020/09/04/yuan/

Китайский юань в следующие десять лет может стать третьей глобальной резервной валютой после доллара и евро. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley, пишет CNBC.

Рост инвестиций в китайскую экономику называют причиной увеличения спроса на юань. В настоящее время на него приходится только 2 процента глобальных резервов в иностранной валюте. Однако к 2030 году доля юаня может вырасти до 5-10 процентов и обойти японскую йену и британский фунт стерлингов.

В последние годы мировые центральные банки все чаще стали включать в свои резервы юань. Так, если в 2018 году китайская валюта была на счетах 60 процентов мировых регуляторов, то в 2019-м их количество увеличилось до 70 процентов.

3. Если строительство «Северного потока-2» паче чаяния сорвётся, то немцы пострадают от этого сильнее, чем мы:

https://lenta.ru/news/2020/09/05/sev2/

Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от продолжения строительства российского газопровода «Северного потока-2». Их слова передает издание Tagesschau.

По подсчетам главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимма Келера, сумма списанных из-за остановки строительства инвестиций составят около восьми миллиардов евро. Еще около четырех миллиардов евро, которые были потрачены на подключение неиспользуемых впоследствии трубопроводов, должны будут оплатить потребители газа.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что потеря всех инвестиций для отдельных европейских компаний может обойтись в миллиарды евро. Помимо этого, отказ от проекта повлечет за собой потерю рабочих мест. Особенно тяжелой ситуация рискует быть в Восточной Германии. Из-за уменьшенных поставок газа цены на него заметно вырастут, предупредил он.

На самом деле, всё ещё хуже. В случае отмены СП-2 под угрозой окажется дальнейшее наше взаимодействие с Германией по любым крупным проектам. Россия попросту перенаправит свои усилия в сторону сотрудничества с Китаем, который ведёт себя как более надёжный партнёр. Для немцев это будет означать потерю десятков и сотен миллиардов евро.