Мнение: Энергетические дыры

08.09.2020, 20:45, Разное

Цель эволюции личности – прокачка ресурсов.

Выход из энергетической ямы для тех, кто там находится, и подъем по энергетической лестнице.

Нормальный энергетически уровень – это когда легко выполнять повседневные задачи и хочется поднапрячься для взятия нового уровня, о чем бы речь ни шла: о работе, учебе, семье, любви.

Если нет сил, чтобы выполнять свои обязанности и свои себе обещания, а от слова “поднапрячься”, хочется лечь и уснуть, значит энергии очень мало.

Если смотреть в завтрашний день уныло или тревожно, в вашем поле энергетические дыры, и эти дыры очень велики, если у вас частый страх и постоянный упадок сил.

Это может быть связано с физическими болезнями, но часто упадок сил появляется у здоровых или до того, как человек заболевает, и самое страшное – нередко это причина того, что он заболевает. Это называется словом “стресс” и справедливо считается причиной многих болезней. Вот только причиной стресса люди с внешним локусом привыкли читать среду: плохую работу, плохое общество, плохих близких. Так круг замыкается и ничем себе не помочь, ведь других не исправишь, а чтобы искать новую среду, нужно много сил. Поэтому люди просто мечтают о переезде в справедливую страну, о чудесной вакансии, о волшебном знакомстве, а победить стресс не могут и не могут закрыть энергетические дыры.

Начинать нужно с того, что поправить локус контроля и осознать, что никто в вашем поле дыры не проделывал, никто вам непосильный стресс не наносил. Дыры появились в результате энергетических кредитов, которые вы то и дело берете, а закрыть не можете. А непосильный стресс – это слабость вашей системы адаптации, вы оказываетесь не приспособлены к тому, к чему приспособлены другие люди, особенно самые успешные из них. Вы думаете, что у успешных людей много энергии из-за успехов, на самом деле успехи – следствие того, что у них много жизненной энергии.

В учебниках и словарях пишут, что депрессию (апатию, меланхолию, уныние) в Средние века лечили бессмысленными методами: изгнанием Дьявола.

Если считать, что Дьявол поселился в душе просто так или по произволу какого-то колдуна, то метод и правда покажется бессмысленным. Однако, если понимать, что Дьявол – это корона, о которой мы постоянно говорим, все встает на свои места.

Изгнав корону, вы получаете энергию для адаптации, много энергии.

Прокачка ресурсов – это и есть адаптация к среде. Чем лучше вы адаптированы, тем меньше у вас разрушительного стресса, тех самых энергетических дыр, тем больше у вас сил. Ресурсы – это связи со средой, это пути, по которым к вам поступает энергия. Чем больше ресурсов из 12 у вас подключено, тем больше энергии поступает из разных сфер, а чем лучше ваши ресурсы прокачаны, тем поток из каждого ресурса стабильней, мощней, и в результате получается такая картина, что вам хватает энергии на все и даже на творческий прорыв, на креативные бизнес-идеи, в чем вы можете опередить всех.

Большинство людей живут недалеко от энергетической ямы или в ней, а приступы воодушевления и эйфории связаны у них с разнообразными наркотиками, химического и нехимического происхождения. И заправляет всем Дьявол-корона, Отец Лжи, Царь Тени.

Дьявол приглашает всех людей жить в иллюзорной реальности, где не нужно никакого труда, а все дается просто так, и любой может быть “как боги”, то есть творить все, что пожелает.

Если вы помните условие сделки Фауста с Мефистофелем, тот обещал показать ему различные чудеса, но в тот момент, когда Фауст возникнет: “Постой, Мгновение!”, Мефистофель завладеет его душой.

Вот так образуется энергетическая дыра.

Вы предаетесь иллюзиям, но в тот момент, когда вы всерьез поверите, что иллюзия – это реальность, вы отдаете локус контроля и сливаете свою энергию.

Дьявол обыграл вас.

Люди играют с Дьяволом в подкидного дурака в разных ресурсах.

Сначала собирают картинки, которые дает им Дьявол, копят иллюзии ради утешения, а потом проигрывают и застревают в долговой яме.

Вот пример из вчерашнего письма.

“На следующий день он мне звонит и говорит: «Я ключи от дома забыл, а мама на даче(да, лол, он с мамой живет), можно у тебя переночевать?», я ему сразу сказала, что это похоже на развод, но сама думаю, мол, ладно, мальчик симпатичный, мне нравится к нему прикасаться, хорошо целуется, секса с зимы не было, врет значит врет, хоть поебусь вволю. Короче, он приехал, мы для проформы включили фильм, посмотрели минут десять, потом начали обниматься-целоваться и переспали за ночь раза 4. Секс был хорош, мне все понравилось, ярко задорно, иногда нежно, много оргазмов и у меня, и у него, но по физиологическим причинам у меня больше(хаха), в целом на пятерку, ему не знаю понравилось или нет(очевидно, что я его не спрашивала) В итоге где-то после третьего раза, когда мы уже друг от друга оторвались, он сказал: «Слушай, на самом деле у меня ключи в рюкзаке, я их не забывал» – «ДА ЛАДНО НЕУЖЕЛИ», пошутили, посмеялись, потрахались ещё, уснули с рассветом, а утро началось опять сексом. Отправила его домой, и сразу сообщение: «давай я на выходных опять ключи забуду?» Вспоминаю то время и улыбаюсь до ушей – было мило, почему так не может быть всегда?”

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

Автор хочет, чтобы так было всегда. Сначала она вроде бы понимает, что парень решил просто переспать с подвернувшейся теткой, но потом уже хочет верить, что это любовь, которая заставит этого парня быть верным ей и пылким всегда.

Сначала она как будто понимает, что это обман и согласна на этот обман, ведь “секса не было с зимы”, а потом уже считает, что в нее влюблены и должны любить всегда.

К чему это приводит?

“Приехал накануне переезда, помог собраться, погуляли, секс был так себе, хотя вроде ничего же в комплектации не поменялось? Я даже не смогла испытать оргазм, потому что не видела в нем Мужчину: помочь с тяжестями надо уговаривать чуть ли не на коленях с членом во рту, машину организовала я сама за свой счет(у него машины нет и денег нанять вроде как тоже), приехал в гости со словами «а есть что покушать?» (к бабушке на блины в деревню что ли приехал? или в ресторан?) Потом он сел играть в комп!!! Приехал с ночевкой к девушке, пожрал, потрахался, окей помог со сборами спасибо, и сел, сука, играть в комп! В какой-то момент он что-то показывал мне из переписки со своими другом, и я заметила его сообщение «не могу играть с 6 вечера, попозже начнём, надо ОДНОЙ ДЫРКЕ помочь с переездом» Я бы его выгнала нахер из дома, но кто бы мне тогда с утра помогал с тяжелыми чемоданами и коробками? Постелила ему спать на диване на кухне. Он заходил извиняться, но не искренне, да и мне уже было похер. Уснула злая и одна.”

Энергии у нее нет, удовольствия и мотивации нет, ей кажется, что в комплектации ничего не поменялось, но поменялось главное – короне остро не хватает корма, парень перестал врать. Он кое-как соглашается помочь под щипцами, но нехотя, предпочитает ее обществу компьютерную игру, а потом и вовсе оскорбляет ее в переписке.

Что делает наша “дырка”? Угрюмо и униженно молчит, но терпит, потому что денег на грузчиков нет, а к сливу она уже привыкла.

Вот простой цикл от того окрыления, которое дарит Отец Лжи до состояния истощенности и упадка – апатии.

Давайте для равновесия найду пример из письма про работу, про корону в работе мне тоже часто пишут.

Вот, например. Это отрывок из письма.

mangust2

“Через год между нашим руководителем и нами воткнули нового руководителя. Цель нам структурно осталась непонятна… За глаза руководители других подразделений называют его “альтернативно одаренным”. По началу, чуть ли не нах его слал. Потом плюнул. Решил относиться как к данности на которую не могу повлиять.

Но ситуация с продажами продолжила тухнуть. Доходы не росли. А кушать хочется.

Перед карантином начал активно рассылать резюме. Завысил оклад в 2 раза. Должность на ступень выше. Было несколько собеседований. Все по видео (с перспективой переезда). На одну должность прошел 4 этапа. Отказали. На другую дошел до владельца. Но, не дошел. За день до финального собеседования сказали, что владелец решил взять знакомого.

Занялся плотно улучшением английского. Пытаюсь освоить другую область – IT-профессию”.

Здесь в первом абзаце корона по поводу того, что он может слать нах руководителя и смотреть на него как другие руководители. Потом он решает относиться как к данности, но все равно не как к начальнику, то есть корона никуда не делась. Без короны вы четко видите иерархию и свои ограниченные возможности.

Дальше он играет в игру с короной. Вроде бы осознает, что завысил оклад в два раза, должность выше, чем актуальная. Но нет, оказывается, что он считает это нормальными притязаниями и даже думает, что его хотят взять, вот только случайность помешала. “Остановись, мгновенье” – когда его уже совсем почти собирались взять на хорошую должность. Теперь он будет ждать повторения.

Ну и по итогу. Решил освоить другую область, пока ждет хорошего предложения, хотя важно наладить отношения с тем самым, “альтернативно одаренным”, от которого зависит сейчас ситуация на реальной работе.

Чтобы пошел поток в ресурсе и ресурс перестал чахнуть и гнить, надо перестать путать иллюзии свои реальность.

Вот еще про корону в имидже давайте посмотрим. Я начало письма только приведу.

kathermes

“Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь, мне посчастливится попасть к Вам на разбор.

Ссылка на фотоальбом: https://kathermes.livejournal.com/photo/

Мне 29 лет, из них 10 лет работаю фотографом-фрилансером. Кроме фотографии занимаюсь разного рода дизайном (полиграфия, компьютерные игры, театральные костюмы), пою и пописываю песни (пока что “в стол”). В общем, как снисходительно замечают некоторые мои более серьезные сверстники – человек я творческий.

Мне всегда было интересно создавать персонажей – эту тягу я реализую фактически во всем, что делаю, но своего собственного персонажа разглядеть никак не могу. Лет до 20 меня это мало волновало, я была плотно окружена неформальной тусовкой и так часто меняла декорации, что временами забывала как выгляжу. Но затем реальность заставила вспомнить о себе. Мне был 21 год, когда моя мама тяжело заболела и мой Штурман с энтузиазмом принялся её спасать. Увы, тогда я не думала о том, что с любимыми людьми тоже должны быть границы и скормила себя этой ситуации без остатка. Через 3,5 года она умерла, а я, по ощущению, умерла вместе с ней. Вот тогда, на дне и без сил я впервые задумалась о существовании своей фигуры и о том, как она выглядит в текущем возрасте.

Поиски начались с различных систем типирования, затем в ход пошли стилевые курсы с более детальным подходом – всё это помогало в частностях, но общей картины не дало. В ходе поисков я своим лицом запутала не один десяток людей разной степени компетентности, после чего отчаялась и решила вернуться к чистому холсту. Занялась плотно йогой, танцами и вернула волосам человеческий цвет. Стараюсь следить за локусом и границами, выходить из других фрустраций, рефлексировать жадность. Ощущаю, что на верном пути, иногда даже на счет внешности случаются какие-то озарения, получается взглянуть со стороны на долю секунды, но я совершенно не доверяю этому…”

У автора не только в имидже корона, в работе и искусстве тоже, считает себя творческой, свысока смотрит на нетворческих людей, поэтому с экономикой дела плохи наверное.

Но мы про корону в имидже.

В ее альбоме видно, что автор всегда выглядела одинаково, смена лиц и образов, которая ей мерещится – ноль. Один и тот же унылый и скучный имидж, без попыток что-то поменять.

Имея большую корону, меняться невозможно. Кажется, что ты и так идеальный, достаточно подобрать костюм. И если с экономикой тоже плохо, на дорогой костюм денег нет, так и остаешься ждать у моря погоды.

Обратите внимание, она обошла много курсов “типирования”, наскребла по сусекам. Я часто вижу, как люди, якобы увлеченные имиджем, сто лет не меняются, хотя посещают курсы по имиджу непрерывно. На одном курсе им говорят так, на другом этак, на третьем еще что-то, и все это позволяет ничего не менять, а искать следующие курсы. У меня и в комментаторах такие есть.

Вот и автор из таких. Серая мышь – вот ее имидж, если говорить честно. Какие там образы, какое там творчество? Но она считает свое лицо очень сложным и считает, что запутала множество специалистов, хотя те просто стеснялись снять с нее корону. А может и не все стеснялись, но корона автора крепко держится.

И потока нет. Хотя аддикция во фрустрированном ресурсе может сформироваться очень быстро, то есть зациклиться и начать сливать время и деньги в дыру очень легко.

Вот еще письмо про попытку прокачать имидж, не снимая короны.

Тоже фрагмент приведу, фотографии автор в альбоме своем выложила для разбора.

hard_evolution

“…Пробую реалистичнее себя представлять и проявляться сдержанней, без Выскочки (слишком люблю смеяться). Если много энергии, становлюсь быстрой, активной, при этом могу быть резковатой, жестковатой, не вижу берегов.

Обратная связь.

Большинство людей – чаще улыбаться.

Мужчины не любят, если я грубо говорю.

Со мной легко и приятно. Но когда слишком хихикаю, выгляжу как маленькая.

Когда позировала художникам – что пластичная очень.

Лет 10 назад делала тату (особо не демонстрирую, между лопаток), мастер отказалась делать домашнюю кошку, изобразила дикую и сильную, отозвалось. С тех пор принимаю, что я не пушистый малыш. Мужчины при этом называют изящной.

Говорили, холодная по типажу.

С короткой стрижкой, говорят, интересная, дерзкая, а мне скучно, каждый день одно и то же на голове.

Если худею до 52 кг, классное тело для танцев, но сильно выделяется нос на лице. Знакомый назвал акулой как-то О.о (на фото загорелая без мейка 2014-2017).

В целом, с годами стала приятней. Но хочу лучше.

Конституцию свою определяю как Глина. Пластичная. Люблю разные образы примерять. Или, все-таки, Земля?

Наверно, можно СЖМ попробовать? Но пока не 40 лет и детей нет, хочется немного девочки, во взрослые потом успеется.

Хочу объединить в имидже такие темы.

На работе, возможно, буду носить униформу красного цвета.

Есть проект, в котором выступаю экспертом по креативу, по жизни идейный вдохновитель, доучиваюсь на арт-терапевта (направление работа с телом, танцевальная импровизация).

В отношениях с мужчиной СМО-типа. Не очень понимаю: лучше быть по имиджу похожей, или больше Д для контраста?

…

P.S.

Если возможно, включите меня в группу комментаторов.

В дальнейшем хочу помогать другим через коучинг по Вашей системе. Тщательно изучаю и стараюсь применять в жизни, по возможностям и способностям”

Автор тоже без ума от себя, хоть и жалуется кое-где. Ничего менять не хочет, кроме антуража.

Ходит и собирает “обратную связь”, то есть корм для короны, вытягивая щипцами из бедных знакомых.

Ну и получается, что она и дерзкая, и пластичная, и роскошная. Даже ее Выскочка – это просто заразительный смех.

Зачем меняться? Разве что лоск наводить.

Но когда ресурс у вас фрустрирован, лоск наводить не на что.

А то, что у автора фрустрирован имидж понятно не только потому, как она зажата на фото, но и по тому, что ей 35 лет, она не замужем и считает себя девочкой “пока нет детей”. Хочет подстроиться под мужчину, с которым отношения, но не знает, как подстроиться лучше, стать как он, С, или наоборот, Д. То есть от мужчины это зависит, а не от ее конституции.

Ну и “прокачивая свой имидж” посредством кормления короны, автор уже планирует стать коучем по моей системе и “помогать другим”.

Разбирайте все примеры, друзья.

И вот эти два высказывания об унынии и о короне разберите.

Одно известного богослова 19-го века, епископа Игнатия Брянчанина, а второе нашего современника, схиархимандрита Гавриила Бунге.

“Не очень заглядывайся на обстоятельства жизни – не стоЯт они: идут, быстро мчатся, сменяются одни другими. И сами мы мчимся к пределу вечности! А кто заглядится на обстоятельства, кому они представляются недвижущимися – удобно впадает в уныние. Кто же видит, что всё летит и сам он летит, тому легко, весело на сердце”.

“Выйти из инфернального круга уныния можно только тогда, когда человек способен проломить брешь в темнице собственного «Я», своей безысходной обособленности, чтобы открыться навстречу подлинно личностному существованию для другого, и тем самым открыть свое сердце для подлинной любви – вновь обрести себя самого в даре другому. Такое смиренномудрие подрубает корни уныния и размыкает казавшийся самодостаточным внутренний мир человека навстречу Богу”.