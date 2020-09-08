Молись, Мишка, молись! – Личное мнение

08.09.2020, 20:27, Разное

СМИ пестрят заголовками о том, что у жены Ефремова в зале суда случилась истерика.

«Молись, Мишка, молись!» — прокричала Софья мужу, когда того уводили.

Ну, посмотрела я на её «молись». Не увидела никакой истерики.

Наоборот: в этом «молись» я углядела и облегчение, и надежду на нормальную жизнь. Без вечно пьяного, омерзительно напыщенного Мишки.Может, и упала Софья на лавку суда, как пишут в прессе. Может, и зарыдала.

Но, во-первых: не всем слезам нужно верить. А, во-вторых, не все слёзы — от горя. Есть, знаете ли, ещё и слёзы от облегчения, например. А есть слёзы «2-в-1»: и от горя, и от облегчения одновременно.

Люди — существа противоречивые, далеко не простые, и у нас, в отличие от тех же собак, не всё, что мы испытываем написано на мордах. Мы и соврать можем, и переврать, и сыграть. В том числе, и истерику.

Мы люди. Мы такие.

Сразу после аварии пьяный Мишка, заявил, что денег у него — до хера. Это хорошо. Для Софьи. Пусть пользуется.

Пусть приведёт себя в порядок. Найдёт себе дело, увлечётся чем-то, помимо молитв и вытирания блевотины за пьяным Мишкой. Пусть займётся детьми и, когда закончится коронавирус, скинет детей на гувернёров, попутешествует всласть. Пусть любовника заведёт нормального, а не вот это вот всё:



Было так, а может стать так.

Для себя пусть баба поживёт, пока климакс не накрыл. Вкусно пожрёт, понаряжается, потрахается, наконец.

Вот такой мой совет для жены Ефремова.

Ну, а Мишке посоветую не строить из себя на зоне невесть что, а главное — поменьше играть. Быть попроще, не трепать языком.

А вы что посоветуете Ефремову и его жене?