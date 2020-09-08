 

Ученые обнаружили окаменелости древней рыбы, позволяющие переосмыслить эволюцию акул

08.09.2020, 20:17, Разное

Ученые смогли обнаружить в Монголии окаменелости древней рыбы, позволяющие по-новому взглянуть на эволюцию акул. Возраст уникальной находки составляет 410 миллионов лет, сообщается в статье журнала Nature Ecology & Evolution.
Специалисты, представляющие Имперский колледж Лондона, а также их коллеги из Музея естественной истории, выявили в земле одну из частей черепа рыбы, получившей название Minjinia turgenensis. Обнаруженная рыба могла принадлежать к классу плакодермов или пластинокожих рыб, обитавших в период палеозоя, начиная с раннего девона. Этот вид полностью вымер 298 млн лет назад, однако пластинокожие оставили после себя “наследников” – челюстноротых и акул.

Благодаря найденной окаменелости исследователи предположили, что предок современных акул имел костный, а никак не хрящевой остов. У акул более мягкий скелет мог развиться позднее в ходе эволюции. Это позволило хищному виду облегчить собственную массу. По словам экспертов, с помощью подобной адаптации акулы смогли стать одними из первых глобальных видов, распространившихся 400 млн лет назад на Земле. Исследователи все же отмечают, что сделанные выводы пока следует воспринимать с осторожностью, ведь им предстоит еще проанализировать другие, не изученные артефакты, найденные на монгольской территории.



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