Муфтий Москвы заболел коронавирусом

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08.09.2020, 20:08, Новости дня

Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что болеет коронавирусом.

«Какое-то время, к сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и не сразу диагноз поставили – какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычная ОРВИ или грипп. Но все-таки COVID подтвердился. Пьем антибиотики и надеемся, что прорвемся», – сообщил Аляутдинов в видеообращении к подписчикам в Instagram.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщал, что представитель Турции, участвовавший в грузинском городе Поти во встрече НАТО, организованной минобороны Грузии, заболел коронавирусом.



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