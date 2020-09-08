 

Лукашенко опроверг намерение выдать задержанных россиян Украине

08.09.2020, 20:08, Новости дня

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы Украине задержанных под Минском в июле россиян, даже если бы Киев потребовал этого, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

«И тут я ему [Лукашенко] вопрос, я говорю: «Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги», – то есть я подразумевал [выдачу], – на это он сказал: «Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию», – передает его слова ТАСС.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что задержанным россиянам были принесены извинения перед их возвращением на родину.

«Я отправил своего сына [старшего сына президента Виктора Лукашенко], который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: «Мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», – приводит фрагмент интервью радиостанция «Говорит Москва».

Президент рассказал в интервью российским журналистам, что ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию республики въехал автобус с 33 пассажирами. По словам Лукашенко, изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе – уроженец Гомельской области – поехал навестить родственников.

Он уточнил, что Белоруссия располагала информацией, что россияне должны были лететь в Стамбул. «При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли», – сказал Лукашенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.

Один из числа задержанных под Минском россиян заявил, что за эпизод с задержанием в Белоруссии ответственен Киев, а отпускали их с белорусской территории при личном участии одного из сыновей президента Александра Лукашенко.



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