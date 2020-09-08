Законодатели призвали администрацию расследовать применение химоружия против Навального

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08.09.2020, 20:05, Новости дня

Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Элиот Энгель и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол призвали администрацию Трампа расследовать использование Россией химического оружия при отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, этот запрос инициирует расследование предполагаемого нарушения Россией международного права.

В своем письме к президенту Трампу законодатели призвали администрацию ввести дополнительные санкции, если будет установлено, что против Навального было применено химическое оружие.

Авторы письма отметили, что отравление Навального вызывает особую тревогу в связи с тем, что вещество из группы «Новичок» также было использовано в марте 2018 года при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Если в очередной раз будет установлено, что российское правительство применило химическое оружие против одного из своих граждан, то необходимо ввести дополнительные санкции, – подчеркивают законодатели. – Виновные в этом гнусном нападении должны быть привлечены к ответственности, а президент России Владимир Путин должен знать, что ему и его приспешникам не будет позволено безнаказанно нарушать международное право».

«Наконец, мы настоятельно призываем вас продолжать действовать согласованно с нашими союзниками и партнерами, требуя от России всестороннего сотрудничества при проведении тщательного международного расследования отравления господина Навального под руководством Организации по запрещению химического оружия», – говорится в письме.



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