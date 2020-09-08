 

“Разрушения микроволокон”: Ученые выявили опасное влияние коронавируса на сердце

08.09.2020, 19:53, Разное

Американские исследователи провели новое исследование на предмет воздействия коронавируса на организм человека. Выяснилось, что SARS-CoV-2 способен оказывать влияние на сердечную мышцу, не характерное для других заболеваний.
Учеными, представляющими Институт Гладстона (Сан-Франциско, США), были изучены фрагменты волокон сердечной мышцы, также известные как саркомеры, которые в клинических условиях подверглись воздействию коронавируса. По словам специалистов, характер повреждений волокон сильно напоминал хирургические разрезы и визуально не имел аналогий с другими болезнями сердца – как приобретенными, так и наследственными. Кроме того, исследователи обнаружили на месте ДНК в клеточных ядрах черные дыры. Далее было проведено сравнение результатов с образцами сердечных тканей ранее умерших от COVID-19 пациентов, продемонстрировавшее наличие определенных аналогий.

“Это важная работа, помогающая определить механизмы, с помощью которых COVID-19 приводит к наблюдаемым повреждениям сердца”, – резюмировал один из авторов исследования Грег Фонаров. Он также отметил, что пока не определена вероятность способности вируса поражать клетки сердечной мышцы непосредственно, однако результаты лабораторных опытов такой риск вполне допускают. Об этом пишет Stat.



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