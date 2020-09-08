 

“Собака Бульбы”: Екатерина Варнава напугала подписчиков неординарным образом на фото

08.09.2020, 19:53, Разное

Популярная актриса Екатерина Варнава разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в оригинальном образе для своей новой роли. Публикация вызвала большой резонанс среди подписчиков.
Стоит отметить, что визуально фотоснимок с изображенной на нём красоткой производит несколько жуткое впечатление. Облаченная в черное одеяние, Варнава стоит на сцене на корточках, по всей видимости, изображая собаку. Все её тело покрыто грязными пятнами, а глаза выдают ярко сконцентрированную напряженность, отчаяние и отчасти даже безумие. Фотографию артистка сопроводила лишь короткой тирадой: “Собака Бульбы”, а также анонсировала премьеру нового спектакля с собственным участием “Бульба. Пир” в столичном Дворце на Яузе.

Пост знаменитости произвел весьма неоднозначное впечатление на фолловеров. Некоторые подписчики призвали звезду впредь не пугать их такими жуткими образами, а некоторые даже поинтересовались наличием у неё дома воды для мытья. Большинство же поклонников, напротив, остались впечатлены перевоплощением любимицы, сопроводив фото хвалебными комментариями. За несколько часов публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков

05.08 / “Конец всего” – Астроном рассказала о скорой гибели вселенной

20.07 / Мнение: Народная власть до революции, застой в России и вопрос о причинах коллективизации

01.08 / “Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

23.07 / Ученые: Социальный статус может зависеть от микробиома кишечника

09.07 / Мнение: Правило последнего километра

23.07 / Эксперт Руслан Манкулиев рассказал о полезности режима полета в смартфоне

06.09 / Мнение: Андре Жид о стахановцах, хлыст в Белом доме и экономия красных директоров

26.08 / Скандалы: Погонное право

02.08 / Ученые перечислили лучшие типы продуктов для защиты от рака легких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска