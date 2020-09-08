“Собака Бульбы”: Екатерина Варнава напугала подписчиков неординарным образом на фото

08.09.2020, 19:53, Разное

Популярная актриса Екатерина Варнава разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в оригинальном образе для своей новой роли. Публикация вызвала большой резонанс среди подписчиков.

Стоит отметить, что визуально фотоснимок с изображенной на нём красоткой производит несколько жуткое впечатление. Облаченная в черное одеяние, Варнава стоит на сцене на корточках, по всей видимости, изображая собаку. Все её тело покрыто грязными пятнами, а глаза выдают ярко сконцентрированную напряженность, отчаяние и отчасти даже безумие. Фотографию артистка сопроводила лишь короткой тирадой: “Собака Бульбы”, а также анонсировала премьеру нового спектакля с собственным участием “Бульба. Пир” в столичном Дворце на Яузе.

Пост знаменитости произвел весьма неоднозначное впечатление на фолловеров. Некоторые подписчики призвали звезду впредь не пугать их такими жуткими образами, а некоторые даже поинтересовались наличием у неё дома воды для мытья. Большинство же поклонников, напротив, остались впечатлены перевоплощением любимицы, сопроводив фото хвалебными комментариями. За несколько часов публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.