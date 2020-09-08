 

Модернизированный внедорожник Jeep Wrangler с военным аспектом выставили на продажу

08.09.2020, 19:53, Разное

В Сеть попала информация о том, что на продажу выставили модернизированный специалистами Kahn Chelsea Truck Company внедорожник Jeep Wrangler. Модель американского бренда 2019 года имеет военный аспект и может похвастаться уникальным дизайном.
Пробег праворульной вариации минувшего года составляет 2 253 км. Jeep Wrangler, под капотом которого установлен 2,0-литровый 272-мощный бензиновый агрегат, получил в дополнение новую решетку радиатора, выполненную из углеродного волокна, а также фирменную крышку “запаски” Chelsea Truck Company. Специалисты решили оснастить транспортное средство еще вентилируемым капотом. Среди дополнений также оказались другая выхлопная система с патрубками в 100 миллиметров, специальная крышка топливного бака и двадцатидюймовые колёса Mondial Retro.

Салон автомобиля не смог остаться без изменений – в нем можно заметить отделанные стеганой кожей оранжевого цвета кресла, бардачок и дверные подлокотники. В дополненной версии не хватало алюминиевых вентилируемых педалей, поэтому инженеры исправили этот нюанс. Особая модификация Jeep Wrangler обойдется потенциальному покупателю в 60 000 фунтов стерлингов – это примерно 6 млн рублей.



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