В центре Минска начались задержания протестующих

08.09.2020, 19:48, Новости дня

В Минске силовики начали жестко задерживать участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Шествие акции, начавшейся у Комаровского рынка, идет по улице Веры Хоружей. Ранее участники акции шли в сторону проспекта Независимости, но, заметив автобусы без номеров и автозаки, развернулись в противоположную сторону, передает РИА «Новости».

Затем несколько сотен человек, свернули на улицу Куйбышева, и перейдя проспект Машерова, пошли по нему в сторону Сторожевской улицы. На обочине остановилось несколько микроавтобусов без номеров и автозаки, откуда выбежали люди в комбинезонах цвета хаки и балаклавах, в черной форме ОМОН. Они стали задерживать протестующих.

Бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску, передает ТАСС.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

В свою очередь Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Коллеги-оппозиционеры при пересечении белорусско-украинской границы «выбросили» из машины члена Колесникову.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.