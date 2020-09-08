 

Мнение: Празднования освобождения Донбасса на Саур-Могиле

08.09.2020, 19:40, Разное

Донбасс отметил годовщину освобождения от фашистских войск

Масштабным митингом на кургане Саур-Могила Донбасс отпраздновал 77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно жители региона приезжают на легендарную высоту 277,9, чтобы почтить память погибших советских солдат, которые освобождали Донбасс от германских войск.

После активных боевых действий за контроль над Саур-Могилой, которые шли летом 2014 года, местные жители чтят память погибших ополченцев. В результате боестолкновений высота перешла под контроль ДНР, а мемориальный комплекс был разрушен в ходе артиллерийских и танковых обстрелов.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/dnr/donbass-otmetil-godovshinu-osvobozhdeniya-ot-fashistskikh-voysk/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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