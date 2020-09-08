Мнение: Стремительным домкратом

08.09.2020, 19:33, Разное

Шесть дней подряд нефть Брент дешевеет, причем суммарно она упала вроде бы не на много – на 6 долларов, но с цены в 45 до 39 долларов – уже существенно. Причина падения – действия саудитов, начавших новую ценовую войну на европейском рынке. В этот раз Саудовская Аравия не выжигает напалмом площади, а действует точечно – предлагая премии и скидки строго против сорта Брент, от которого отталкивается цена и на российский Юралс. Объектом атаки, без сомнения, выступает именно российская нефть.

Логика Саудовской Аравии здесь вполне понятна – Россия не придерживается сделки ОПЕК+ в новой редакции. Собственно, ее нарушают многие, но ключевыми партнерами по сделке выступают как раз Саудовская Аравия и Россия, взявшие на себя максимальные обязательства. И раз так, то наказание следует именно в российский адрес. Путин буквально вчера общался с саудовским руководством, и говоря откровенно, кроме как о нефти, говорить им было не о чем. Договорились о чем-то или нет – тут вопрос интересный, но пока падение идет каждую сессию.

В целом ничего из ряда вон выходящего не происходит – пока это всего лишь показательная порка и демонстрация угрозы. Причем угроза на самом деле серьезная – сегодня все бензоколонки типа России, Саудовской Аравии, Кувейта и прочих энергетических сверхдержав чувствуют себя крайне неважно. Кувейт вообще вышел в устойчивый минус и не может свести бюджет – при его запасах нефти это нонсенс, но реальность прямо противоположна любой логике. Поэтому каждый доллар в цене – это буквально глоток воздуха для сверхдержавы. У саудитов пока есть серьезное преимущество – резервы. Они существенно больше, чем у Кремля, хотя ситуация с бюджетом не сильно лучше. Формально резервы есть и у России, но только формально. В реальности дела с ними обстоят крайне неважно. А на повестке у Кремля еще и возможная аннексия Белоруссии – это и прямые затраты, и возможно, новые санкции. Плюс некстати подвернувшееся дело Навального, последствия которого продолжают оставаться неясными, но если Германия и вправду решит исполнить угрозы в отношении этой ситуации, то мало не покажется.

Германский ответ известен – немцы уже дозревают до решения объявить мораторий на строительство Северного потока-2 на два года, причем это минимальная конфигурация ответа. На максималках может быть принято совершенно скандальное решение о запрете строительства Северного потока-2. Это может стоить Германии правительственного кризиса, так как одним из партнеров в правительственной коалиции является СДПГ, а ее неформальный лидер и бывший канцлер Герхард Шрёдер, как известно, на прокорме у Газпрома. Пожалуй, сейчас только это соображение сдерживает Меркель от резких шагов – но с другой стороны на нее давят однопартийцы, требующие применения к России жестких мер воздействия "по совокупности". Европейцы подустали от череды убийств на своей территории, которые связывают именно с Россией или ее слишком самосоятельных региональных царьков. Дело Навального может стать реакцией сразу на всё.

Понятно, что если Германия даже по минимуму ударит по Газпрому, его положение резко ухудшится, а если учесть, что он и без того стремительно сваливается по всем показателям, это вполне может стать поводом для обрушения национального достояния. А тут еще и с нефтью неурядицы. Идеальный шторм – он такой. Вроде бы каждая волна и не смертельна, но когда их много, и они накладываются – то накрывает с головой.