Милосердие – Личное мнение

08.09.2020, 19:30, Разное

Скажу честно, я хоть и надеялась, но не верила, что в деле Михаила Ефремова справедливость восторжествует, но сегодня суд признал убийцу виновным и дал ему 8 лет колонии общего режима.

Мы все, всё наше общество, за исключением нескольких ненормальных (привет, Джигурда), ждали этого приговора.

Жаль, что убийце дали всего 8 лет, но это всё равно справедливее, чем приговор той же Бочкарёвой и другим «звёздным» пьяницам и наркоманам, которые так легко отделывались за своё непотребное поведение.

Буквально пару дней как Иван Охлобыстин написал открытое письмо Владимиру Путину.

Да, публично высказался Иван, Ефремов виноват, но проявите к нему Милосердие.

Пусть Ефремов оппозиционно гнобил власть за несправедливость, но дайте ему такую же несправедливость — отпустите его, потому что это есть Милосердие.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Хочу обратиться к Вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление – убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую “несправедливость”, которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности.

Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет ни какой опасности для общества.

Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я всё-таки прошу.

И простите за публичность обращения, в ином случае мне врядли удастся донести до Вас мою просьбу.

Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным.

С уважением, Иван Охлобыстин».

Я Охлобыстина, в отличие от других клоунов уважаю. Но тут Иван заблуждается, рассуждая о милосердии.

Милосердие нужно не пьянице Мише, а всем нам — потенциальным жертвам «звёздных» пьяниц, для которых сегодняшний приговор Ефремову является приговором им.

Приговор — демонстрация того, что общество устало, когда чёрным дыркам всё дозволено. Бухать, колоться, нюхать, а потом давить нас и наших родных, нарушая все человеческие и Б-жественные законы.

Сегодня суд вынес приговор не пьянчужке Ефремову, а всем звездунам, и это есть Милосердие.

Милосердие к нам.

Глядя, как Ефремова упаковывают в наручники, дырки теперь понимают, что известность их не спасёт. А значит, многие из них не сядут бухими, обдолбанными за руль. И не убьют своими джипами нас, наших детей, родителей, друзей и близких.

Они просто испугаются сесть в тюрьму на долгие годы, хотя до приговора они этого не боялись.

Приговор Ефремову, дорогой Иван, это и есть Милосердие. Строгий приговор, когда вся страна видит, что больше так непотребно себя вести не позволено.

Согласны с моей трактовкой милосердия? Как оцениваете приговор Ефремову?