 

Под Москвой поймали серийного похитителя аккумуляторов

08.09.2020, 19:23, Разное

В полицию обратился представитель общества с ограниченной ответственностью, из грузового автомобиля которого был похищен аккумулятор стоимостью в 40 тысяч рублей. Подозреваемого – 25-летнего уроженца ближнего зарубежья – задержали в подмосковном Егорьевске. Выяснилось, что подобным противоправным видом деятельности он промышлял не в первый раз. Установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным случаям, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.



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