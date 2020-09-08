Мнение: Саморазоблачение белой негритянки, симптомы «Новичка» и фальсификация выборов в США

08.09.2020, 19:20, Разное

1. Белая американка годами притворялась чёрной. Когда это всем уже надоело, и окружающие признали её право идентифицировать себя кем угодно, она внезапно заявила, что в действительности вовсе не чёрная, а белая. Это сильно разочаровало её коллег:

https://ria.ru/20200906/chernokozhiy-1576831337.html

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории. <…>

Члены исторического факультета вуза, как указывается в заявлении, шокированы признанием Круг. Они отметили, что она не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом.

Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во “лжи”.

Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои “идентичности чернокожей”, выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и “колониально”.

Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.

В случае с чернокожими американская идеология безграничного выбора в очередной раз не работает. Получается, в США человек может считать себя, скажем, женщиной или мужчиной вне зависимости от реальных половых признаков – это для них нормально. Но считать себя чёрным, являясь белым – это уже предосудительно? Или надо делать это искренне, от всего сердца, без обмана – тогда всё окей?

2. Алексей Николов задаёт неудобные вопросы немецким врачам, которые заявили об отравлении господина Навального «Новичком»:

https://a-nikolov.livejournal.com/505274.html

Наверное, начать надо всё же с того, что никакой «группы «Новичок» на свете не существует. Поэтому трудно сказать, имели ли в виду немецкие военные специальные химики (анонимные, разумеется), что это было просто некое ФОВ — т.е. это мог быть и зарин, например? Или что они сумели идентифицировать его именно как А-234 (но тогда при чем здесь группа»)? Включает ли это определение также А-230? А-232? А старые добрые Vx?

Идем дальше. Если это было что-то вроде А-234, то каким способом он был применен? Вопрос очень интересный, потому что эта отрава не случайно относится к ОМП, причем буква М здесь ключевая. Как можно применить ФОВ такого характера воздействия по одному-единственному человеку индивидуально — так, чтобы больше никто из окружающих его и тесно общающихся с ним граждан не выказал ни единого, малейшего симптома отравления? Он же, гад, летуч чрезвычайно, особенно при температуре выше +20. А его много-то не надо — смертельная доза составляет около 2 мг. То есть какие-никакие симптомы должны были проявиться у соратников, с которыми он сидел рядом, разговаривал (неизбежно выбрасывая в воздух микрокапли слюны), касался их и т.п., при попадании в их организмы крайне малых доз. А их, симптомов, нет ни у кого.



Следующий вопрос — как обычно, про симптомы, которые (по крайней мере, те, что описали соратники Навального) плохо соответствуют типичной клинической картине отравления ФОВ. Где рвота? Где судороги?

3. Иван Данилов пишет, что грядущие выборы в США неизбежно пройдут под аккомпанемент взаимных обвинений в фальсификациях:

https://ria.ru/20200904/vybory-1576698906.html

Шансы на то, что американцы узнают результаты выборов президента в ночь самих выборов, стремительно тают — вместе с надеждами на то, что передача власти (или ее сохранение в руках действующего президента) пройдет хоть сколь-нибудь цивилизованно.

Наоборот, обе стороны политического конфликта заранее готовят почву для того, чтобы объявить о фальсификациях и о заговоре против себя, — со всеми вытекающими политическими последствиями. Например, социологи и сотрудники администрации Трампа пугают американских журналистов призраками “повторения 2016 года”, намекая на существование довольно обширной когорты скрытых избирателей Трампа, которые не говорят о своих истинных предпочтениях из-за страха потерять работу или быть подвергнутыми публичному остракизму. В американских СМИ сейчас активно обсуждается заявление советника президента Килиан Конуэй, которая в свежем интервью обратила внимание экспертного сообщества на то, что эти “тайные трамписты” проявят себя самым решительным образом. <…>

…совсем зловеще смотрится требование Хиллари Клинтон, которая заявила, что Байден “ни в коем случае” не должен признавать поражения в ночь выборов, что, скорее всего, будет интерпретировано сторонниками Трампа как доказательство стратегии тотальной фальсификации, рассчитанной на “допечатать и дорисовать” нужные голоса и бюллетени для кандидата от демократов. Сценарий жесткого конфликта с взаимной делегитимизацией и последующим использованием силовых методов для определения того, кто будет руководить США после ноябрьских выборов, становится все более вероятным — и обе стороны готовятся именно к нему. Стоит отметить, что, помимо очевидных вариантов развития событий, то есть победы Трампа или победы Байдена, неважно в какой форме и насколько кровавой ценой, есть и еще один возможный финал этой электоральной драмы. Британская Times сообщает, что “в ходе предвыборной “штабной игры” (Демократической партии. — Прим. ред.), проведенной на фоне опасений поствыборного хаоса, три штата США пригрозили отделиться, а просьбы помочь определить победителя выборов были обращены к армии США”.

Есть основания полагать, что в таком сценарии главным победителем ноябрьских выборов может стать не Трамп и не Байден, а тотальный хаос, а главной жертвой — сами США, которые могут и не пережить этих выборов как единое государство и уж точно их не переживут как единое общество.