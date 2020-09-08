Главный таролог Белоруссии предостерёг оппозицию от свержения Лукашенко

08.09.2020, 19:18, Разное

Главный таролог Белоруссии Василь Уладзевич предсказал хорошее будущее для страны и рекомендовал оппозиционерам умерить пыл и прекратить выступления против действующего главы государства Александра Лукашенко.

– Карты явственно говорят, что с уходом Александра Григорьевича нас ждёт катастрофа. Закроются все заводы, нарушатся многолетние связи с Россией, молодёжь побежит на Запад, люди среднего возраста будут собирать клубнику в Польше. Власть перейдёт фашистам. Они запретят русский язык и будут кошмарить всех его носителей и сажать в тюрьму. Беларусь превратится в сырьевой придаток Запада. Нас ждёт деноминация рубля, но если оставить у власти Лукашенко, её можно избежать, — сказал таролог.

Также таролог опроверг миф белорусской оппозиции о том, что Лукашенко проиграл президентские выборы.

– Карты чётко показывают цифру «82». Именно столько процентов Александр Григорьевич набрал на выборах. Карты не видят фальсификаций и махинаций, за исключением бюллетеней, вброшенных за Тихановскую, — пояснил Уладзевич.