Эксперты назвали 10 автомобилей, у которых чаще всего скручивают пробег

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08.09.2020, 19:17, Разное

Эксперты автомобильного рынка Великобритании назвали 10 машин, у которых чаще всего скручивают пробег. В десятке популярнейших оказалось больше всего моделей французских брендов.
Наибольшее несоответствие реального пробега и показателей на одометре оказалось у Citroen Jumpy. Из более чем 8 тыс. проверенных транспортных средств, у 2,4 тыс. были изменены показатели пройденного расстояния, а это почти 30% всех машин. Следом идёт Renault Scenic, где доля несоответствия составила 29%. Тройку популярнейших замыкает ещё один представитель французского автопрома в лице Peugeot Expert – 28%. Следом за ним идёт Renault Grand Scenic. У этой модели из 11 тыс. проверенных экземпляров чуть больше 3 тыс. оказались с изменениями пробега, что соответствует 27%. Пятое место досталось американскому Ford Transit, пробег на котором скручивали в 11% случаев.

Opel Combo оказался на шестой строчке рейтинга, так как из 21 тыс. проверенных машин только 2,4 тыс. оказались с несоответствием, что эквивалентно 11%. Популярный кроссовер BMW X5 также попал в список, но уже на седьмую строчку. Пробег скручивали у 10% проверенных машин. В конце рейтинга оказались ещё два французских автомобиля Peugeot 206 и Citroen Xsara, а также популярный во всём мире Opel Vectra. Во всех трёх случаях доля несоответствия составляла 10%.



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