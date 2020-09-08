 

Пользовательские темы для Windows 10 помогают хакерам получать ученые данные

08.09.2020, 19:17, Разное

Пользовательские темы для операционной системы Windows 10 помогают хакерам получать учётные данные и личную информацию пользователя компьютера. Для этого злоумышленники встраивают вредоносный код прямо в файлы дополнения.
Персонализация Windows 10 позволяет не только выбрать темы оформления из предложенных, но и установить сторонние от других пользователей. Именно в них и может скрываться угроза, объясняет исследователь в области кибербезопасности Джимми Бейн. Он рассказал, что при желании можно записать вредоносный код прямо в саму тему и при её установке пользователю предложат пройти аутентификацию. При вводе данных хакер получает хеш всех паролей и логинов с заражённого компьютера и, тем самым, для него открывается доступ ко всем личным данным.

Для минимизации рисков заразить компьютер вредоносными программами следует всегда обращать внимание на производителя того или иного ПО. Также не стоит устанавливать сторонние приложения, а для улучшение внешнего вида Windows 10 использовать исключительно темы от Microsoft.



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