Китай готовится к строительству научной базы на Луне

08.09.2020, 19:17, Разное

Китай официально начал готовится к строительству первой научной базы на южном полюсе Луны. Об этом, на презентации в Китайском национальном космическом управлении, рассказал конструктор государственной программы по исследования спутника Ву Вейрен.

В настоящее время Китай планирует заняться углублённым изучением Луны для возможности в будущем построить на её поверхности полноценную научную лабораторию и отправить учёных для проведения экспериментов вне земной атмосферы. Исходя из слов Ву Вейрена, данный этап является самым сложным в реализации и требует огромного количества данных, включая технико-экономическое обоснование всего проекта.

В ходе последней миссии космическое агентство Китая запустило на поверхность естественного спутника Земли межпланетную станцию «Чанъэ-4». С её помощью учёным удалось произвести первый биологический эксперимент. На борту зонда выращивали арабидопсис, рапс и хлопок из семян.