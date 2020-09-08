 

Китай готовится к строительству научной базы на Луне

08.09.2020, 19:17, Разное

Китай официально начал готовится к строительству первой научной базы на южном полюсе Луны. Об этом, на презентации в Китайском национальном космическом управлении, рассказал конструктор государственной программы по исследования спутника Ву Вейрен.
В настоящее время Китай планирует заняться углублённым изучением Луны для возможности в будущем построить на её поверхности полноценную научную лабораторию и отправить учёных для проведения экспериментов вне земной атмосферы. Исходя из слов Ву Вейрена, данный этап является самым сложным в реализации и требует огромного количества данных, включая технико-экономическое обоснование всего проекта.

В ходе последней миссии космическое агентство Китая запустило на поверхность естественного спутника Земли межпланетную станцию «Чанъэ-4». С её помощью учёным удалось произвести первый биологический эксперимент. На борту зонда выращивали арабидопсис, рапс и хлопок из семян.



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